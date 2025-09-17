Video Pillole
Tg Sport – 17/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Incredibile 4-4 della Juventus, rimonta nel recupero al Borussia
– De Zerbi fa paura al Real, Mourinho verso il Benfica
– Billie Jean King Cup, le azzurre volano in semifinale
– Coppa Davis, Italia contro l’Austria ai quarti
– Mattia Furlani è medaglia d’oro nel salto in lungo

