Tra risultati ottenuti e sfide future, la Puglia punta sulla cultura





BARI (ITALPRESS) – Centotrentadue nuove biblioteche pubbliche in 120 Comuni pugliesi; oltre duemila iniziative culturali sostenute solo nel 2024; più di cinquecento produzioni audiovisive finanziate e un incremento del 59 per cento dei visitatori di musei e biblioteche nell’ultimo triennio. Sono solo alcuni dei numeri presentati alla Fiera del Levante, a Bari, nel corso dell’evento “Tutta la CULTURA che c’è: tra risultati conseguiti e sfide future”, che ha tracciato il bilancio delle politiche culturali della Regione Puglia.

