17 Set 2025 In via Palestro la "catena di bici"
della Fiab. Tante auto irregolari
17 Set 2025 Capelletti: "Cantieri e traffico,
questa non è mobilità sostenibile"
17 Set 2025 Truffa online della vendita
di auto: denunciate due persone
17 Set 2025 Ruba bici da un condominio,
denunciato 25enne
17 Set 2025 Insulta Carabinieri durante
notifica provvedimento, denunciato
Urso “L’Europa decida subito sulla politica industriale”

ROMA (ITALPRESS) – “Mentre Bruxelles discute, l’impresa europea viene espugnata. Non c’è più tempo da perdere, noi chiediamo che nelle prossime settimane siano prese delle decisioni fondamentali per il rilancio dell’industria europea affinché recuperi la competitività che ha perso e che continua a perdere. E’ importante decidere e bisogna farlo subito”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione del francobollo e della mostra dedicata a FederlegnoArredo, nel commentare le parole di Mario Draghi.

