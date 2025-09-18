Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare
Video Pillole

Ambasciatore Fayzullaev “Grande potenziale fra Italia e Uzbekistan”

ROMA (ITALPRESS) – Italia e Uzbekistan hanno un enorme potenziale in ogni settore, in particolare in quello economico anche grazie agli accordi firmati in occasione della visita della premier Meloni a Samarcanda e alla Dichiarazione congiunta sulle materie critiche, di cui l’Azerbaigian è ricco. E’ l’opinione dell’ambasciatore dell’Uzbekistan a Roma, Abat Fayzullaev, intervistato dall’agenzia Italpress.

lcr/mrv

