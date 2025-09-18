Ambasciatore Fayzullaev “Grande potenziale fra Italia e Uzbekistan”

ROMA (ITALPRESS) – Italia e Uzbekistan hanno un enorme potenziale in ogni settore, in particolare in quello economico anche grazie agli accordi firmati in occasione della visita della premier Meloni a Samarcanda e alla Dichiarazione congiunta sulle materie critiche, di cui l’Azerbaigian è ricco. E’ l’opinione dell’ambasciatore dell’Uzbekistan a Roma, Abat Fayzullaev, intervistato dall’agenzia Italpress.

