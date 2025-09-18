Il 16 novembre ricorrerà il quattrocentesimo anniversario della morte di Sofonisba Anguissola, pittrice cremonese di fama internazionale e figura pionieristica nella storia dell’arte rinascimentale europea. In un’interrogazione presentata lo scorso 23 luglio i consiglieri comunali del Gruppo consiliare Novità a Cremona (primo firmatario Alessandro Portesani) avevano chiesto lumi al Comune sull’assenza di iniziative per celebrare l’artista.

All’interrogazione ha risposto l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona che ha spiegato: “Il Comune ha già previsto iniziative che tengono conto dei tempi necessari e della fattibilità di realizzazione. Sono intercorsi contatti con altri enti e sono state coinvolte alcune istituzioni cittadine“. Dopo la grande mostra del 1994 presso il Centro Culturale “Città di Cremona” a Santa Maria della Pietà, “il Comune e il Museo sono recentemente ritornati su Sofonisba, occupandosi di un’opera di più recente scoperta: la pala della parrocchiale di Paternò che le era già stata attribuita da Alfio Nicotra nel 1995, dopo che lo studioso aveva visitato la mostra di Cremona. L’attribuzione era stata poi confermata da alcuni documenti.

Poiché questo dipinto versava in non buone condizioni di conservazione, è stato portato nei nostri laboratori per il restauro, cogliendo l’occasione di mostrare il dipinto al pubblico insieme ad altre opere legate alla sua iconografia, quella della Madonna Odighitria (che mostra la via) o dell’Itria. Il Museo Civico Ala Ponzone ha così allestito nel 2022 la mostra Sofonisba Anguissola e la Madonna dell’Itria. Conclusa l’esposizione cremonese, la mostra è stata ospitata dal Museo Diocesano di Catania. Nel 2016, sempre il Comune di Cremona ha allestito nel padiglione Amati una grande mostra di Gabriella Benedini, intitolata Concerto per Sofonisba, accompagnata da diversi appuntamenti musicali”.

“Tali esempi”, per l’assessore, “dimostrano che non c’è stata alcuna sottovalutazione storica e culturale, e che, in linea generale, non è dunque necessario rincorrere tutti gli anniversari per celebrare la grandezza di un artista. Anche perché gli studi ci offrono spesso diverse prospettive cronologiche. Novembre è il mese a cui abbiamo pensato – all’inizio dell’anno – per proporre una serie di incontri che non avessero necessariamente un profilo accademico-scientifico, anche per le ragioni sopra esposte, ma che potessero intercettare un pubblico diversificato, non interessato alle diatribe specialistiche, ma al fascino che questa donna ancor oggi trasmette. Di questa intenzione la stampa ha già dato peraltro notizia qualche tempo fa.

Dopo una serie di contatti iniziati lo scorso autunno è nata così l’idea di alcuni incontri da tenersi nel prossimo mese di novembre, dal titolo: Donne per l’arte. Conversazioni intorno a Sofonisba Anguissola, un ciclo di incontri che si terrà, dal 7 al 28 novembre prossimo, in Sala Puerari e in Sala Quadri, affidati a quattro relatrici, anch’esse donne come Sofonisba: un’affermata artista contemporanea, una scrittrice che presenterà un suo libro in anteprima nazionale, una giovane studiosa cremonese e un’importante figura della storia dell’arte italiana che ricopre incarichi di grande prestigio a Firenze.

Sono stati avviati, inoltre, contatti con il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali e con istituti scolastici cremonesi per arricchire il calendario complessivo con un convegno che verrà definito a breve. Un ulteriore appuntamento, sempre durante il mese di novembre, è già stato previsto con un ospite illustre e autorevole che si è da tempo occupato dell’Anguissola”.

