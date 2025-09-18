Ultime News

Arriva un nuovo principio attivo per “dissolvere” l’emicrania

MILANO (ITALPRESS) – Pfizer ha lanciato rimegepant, nuovo principio attivo contro l’emicrania. Durante l’evento “Dissolvi l’Emicrania”, la casa farmaceutica ha presentato a Milano il primo e ad oggi unico anti CGRP orale approvato in Italia sia per il trattamento acuto che per la profilassi dell’emicrania. In Italia ne soffrono 6 milioni di persone, una patologia neurologica cronica e disabilitante.
