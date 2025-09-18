Ultime News

Video Pillole

Banche, nuovi prodotti per la clientela per affrontare la transizione

MILANO (ITALPRESS) – “Dal punto di vista dei rischi fisici, ci sono tutta una serie di monitoraggi per le zone ad altissimo rischio: vengono studiati nuovi prodotti per proteggere sia la banca che la clientela da questo tipo di fenomeni, pensiamo alle assicurazioni che si stanno evolvendo”: a dirlo Fabio Verachi, Head of ESG Risk di Intesa Sanpaolo, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
