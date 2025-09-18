Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare
Video Pillole

Brennero, Meloni “Galleria opera da primato come Ponte sullo Stretto”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo sulle nostre spalle la responsabilità di dimostrare ai nostri cittadini – ma anche a noi stessi – che non c’è un progetto troppo grande per essere affrontato che non c’è una sfida troppo difficile perchè ci si possa scommettere. Credere in questo progetto significa credere in quello che sappiamo fare meglio, nelle nostre eccellenze e nel nostro know how, nelle straordinarie capacità ingegneristiche e tecniche dei nostri lavoratori, da sempre capaci di compiere grandi imprese anche quando a volte la politica non ci ha creduto”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero. “La galleria di base del Brennero diventerà il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo, un’opera da primato”, insieme “ad altre due opere previste dal tracciato del corridoio scandinavo-mediterraneo, una a sud – che è ovviamente il ponte sullo Stretto di Messina – e una a nord, nel Mar Baltico tra Germania e Danimarca”, ha aggiunto.

col4/mca1

(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...