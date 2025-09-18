Brennero, Meloni “Giornata storica per l’intera Europa”

BRENNERO (BOLZANO) (ITALPRESS) – “Oggi noi compiamo insieme un passo decisivo per la realizzazione di una delle opere infrastrutturali più grandi di tutto il Continente, è una giornata storica non solo per l’Italia e per l’Austria, ma per l’intera Europa perché la galleria di base del Brennero rappresenta lo snodo centrale e uno dei tasselli fondamentali del corridoio TNT che punta di fatto a connettere la Finlandia a Malta”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di base del Brennero. “Quando questa galleria entrerà in esercizio ci consentirà di abbattere drasticamente i tempi di percorrenza e questo avrà come conseguenza anche quella di decongestionare un’arteria di respiro europeo fondamentale come l’A22 del Brennero e di produrre degli effetti molto benefici dal punto di vista ambientale. È un’opera immensa nel cuore d’Europa”, ha sottolineato.

(Fonte video: Palazzo Chigi)