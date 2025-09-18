Casa, Tinagli “A Palermo tante criticità, ma anche semi di riscatto”





PALERMO (ITALPRESS) – “Palermo è una realtà particolare, una realtà che sta affrontando da molti anni delle difficoltà che si intrecciano, la difficoltà dell’abitare si intreccia con problematiche sociali, di sviluppo e di crescita. Ho apprezzato la disponibilità da parte del sindaco, Roberto Lagalla, e del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a mostrarci anche tutte le criticità ma, in questa visita, ho potuto anche apprezzare quelli che io chiamo ‘i semi del riscatto’. Abbiamo incontrato le associazioni di quartiere, i cittadini, e abbiamo visto la voglia di non rassegnarsi”. Lo ha detto la presidente della commissione europea speciale sulla crisi abitativa (HOUS), Irene Tinagli, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, per illustrare gli esiti della visita a Palermo. “Noi dobbiamo cogliere questo spirito e dare la possibilità a tutte le persone che vivono in queste condizioni non solo di degrado ma di isolamento sociale che riguardano non solo le condizioni degli alloggi ma l’intero quartiere. Dobbiamo pensare la casa come uno strumento di vita e quindi inserita in una pianificazione che riguarda tutti i servizi”, ha sottolineato. col3/vbo/mca1

© Riproduzione riservata