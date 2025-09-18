Casa, Tinagli “Serve programmazione lungo periodo, no interventi spot”





PALERMO (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo dare una speranza e aiutare le amministrazioni a tutti i livelli e dare delle risposte nei tempi più rapidi possibili. A livello europeo abbiamo in questi mesi fatto una revisione dei Fondi di Coesione di questa programmazione proprio per dare la possibilità alle amministrazioni regionali di raddoppiare i fondi dedicati a progetti abitativi”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea speciale sulla crisi abitativa (HOUS), Irene Tinagli, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa a Palazzo dei Normanni, per illustrare gli esiti della visita a Palermo. “Parlare di casa, parlare di riqualificazione, significa avere un orizzonte lungo e non possiamo pensare a interventi spot”, ha aggiunto. col3/vbo/mca1

