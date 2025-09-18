Rinnovato per il prossimo quadriennio il Consiglio direttivo di Confimi Industria Cremona, l’associazione che da oltre 60 anni rappresenta le Piccole e medie imprese del territorio. A guidarlo per il secondo mandato, Sonia Cantarelli, rieletta presidente.

“Mi appresto ad iniziare questo nuovo mandato sempre con un grande senso di responsabilità, ben consapevole di come gli ultimi anni siano stati contraddistinti da tantissime sfide che le Pmi si sono trovate ad affrontare e come il presente ed il futuro appaiano quanto mai incerti, in un contesto internazionale particolarmente drammatico.

Il sostegno alle piccole e medie imprese del territorio, l’ascolto e la rappresentanza delle loro istanze, l’esserci nelle difficoltà quotidiane, ma anche nei progetti di sviluppo e crescita, il favorire le relazioni, l’incontro, la condivisione tra associati continueranno ad essere, e lo saranno ancora di più, le nostre priorità. Sono orgogliosa di guidare quest’associazione e della squadra con la quale condividerò questo nuovo mandato”.

A far parte del Consiglio direttivo, Marco Aschieri (Aschieri De Pietri s.r.l.); Alberto Griffini (Active s.r.l. – Ibea s.r.l.); Mauro Guarneri (RGM Elettrotecnica Industriale s.r.l.); Luciano Malaggi (Impresa Costruzione Malaggi s.r.l.); Luca Marchetti (Grifo Marchetti s.r.l. – S.P.S. s.r.l.); Nicoletta Mezzadri (Me.Com s.r.l.); Claudio Plodari (Logitek s.r.l.); Riccardo Viola (La Protec s.r.l.); Ferdinando Zanini (Tecnologie IT s.r.l.); Alessio Zanoni (Salf s.r.l.); Marina Zanotti (OMZ Officina Meccanica Zanotti spa e NOTE s.r.l.).

