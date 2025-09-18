Ultime News

Video Pillole

Controlli antidroga con i droni a Roma, tre pusher arrestati

ROMA (ITALPRESS) – A fare da regia alle operazioni in strada sono stati schierati i droni dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Roma. È scattato così l’ennesimo blitz degli agenti della Polizia di Stato con la cinturazione e la successiva penetrazione nelle vie della zona del Quarticciolo abitualmente frequentate da pusher ed acquirenti di sostanze stupefacenti. Sono 3 le persone dedite allo spaccio arrestate e 2 le denunciate, perché sorprese nel momento dello scambio droga-denaro, sedute sui muretti divisori dei lotti delle case comunali o in piedi, in via Ostuni, in attesa degli habitué della zona. col3/mca3
(Fonte video: Polizia di Stato)

