Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare
Video Pillole

Dazi, Urso “Finisce clima d’incertezza che scoraggiava investimenti”

GENOVA (ITALPRESS) – “Finisce un clima di instabilità, d’incertezza che scoraggiava qualunque investimento. I dazi nei confronti dei prodotti italiani negli Stati Uniti, in questo comparto del 15%, sono ovviamente onerosi ma sostenibili, perché ci rivolgiamo a una gamma di acquirenti ad alto reddito”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’inaugurazione del 65mo Salone Nautico di Genova.

xa8/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...