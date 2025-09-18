Dazi, Urso “Finisce clima d’incertezza che scoraggiava investimenti”

GENOVA (ITALPRESS) – “Finisce un clima di instabilità, d’incertezza che scoraggiava qualunque investimento. I dazi nei confronti dei prodotti italiani negli Stati Uniti, in questo comparto del 15%, sono ovviamente onerosi ma sostenibili, perché ci rivolgiamo a una gamma di acquirenti ad alto reddito”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’inaugurazione del 65mo Salone Nautico di Genova.

