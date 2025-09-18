Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare
Video Pillole

Diplomacy Magazine – Puntata del 18 settembre 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nella quindicesima puntata di “Diplomacy Magazine – Il racconto della geopolitica”, il format tv dell’Italpress dedicato alla geopolitica, Claudio Brachino intervista Abat Fayzullaev, ambasciatore dell’Uzbekistan in Italia, e Marco Farci, vicepresidente della Camera di Commercio Italia-Uzbekistan. L’ambasciatore Giampiero Massolo nella rubrica “Realpolitik” parla delle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, mentre Ettore Sequi in studio fa il punto in particolare sull’attacco di Israele a Gaza City e le conseguenze che comporta.

sat/mrv/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...