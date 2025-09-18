Giovani e innovazione, un’agenda per la Puglia del futuro

BARI (ITALPRESS) – Un’agenda per la Puglia del futuro. Alla Fiera del Levante di Bari sono state raccontate tre nuove leggi regionali, con al centro politiche giovanili, innovazione aperta e intelligenza artificiale. Norme che puntano a sostenere crescita, competitività e occupazione, oltre a misure per attrazione, valorizzazione e mobilità circolare di studenti, ricercatori, lavoratori e nomadi digitali.

