Ultime News

18 Set 2025 Confimi Industria Cremona
Cantarelli rieletta presidente
18 Set 2025 Piscina, ancora dibattito
in Consiglio Comunale
18 Set 2025 Assalto all'autogrill, 3 rapinatori
condannati: 6 anni la pena più alta
18 Set 2025 L'attività dei partigiani nel nuovo
volume della Società Storica Cremonese
18 Set 2025 Omicidio Kirk, la Lega chiede minuto
di silenzio in consiglio comunale
Video Pillole

Giovani e innovazione, un’agenda per la Puglia del futuro

BARI (ITALPRESS) – Un’agenda per la Puglia del futuro. Alla Fiera del Levante di Bari sono state raccontate tre nuove leggi regionali, con al centro politiche giovanili, innovazione aperta e intelligenza artificiale. Norme che puntano a sostenere crescita, competitività e occupazione, oltre a misure per attrazione, valorizzazione e mobilità circolare di studenti, ricercatori, lavoratori e nomadi digitali.

xa2/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...