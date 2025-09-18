Sabato 20 e domenica 21 settembre presso il centro Cr2 Sinapsi di via Serio 34, Cremona, si terranno due Open day per festeggiare il primo anno di attività del centro riabilitativo e ricreativo, ora accreditato per i servizi socio-sanitari e autorizzato per quelli sanitari, e aperto a nuove collaborazioni con specialisti e medici del territorio. Il programma è rivolto ad adulti e bambini con incontri, laboratori e momenti di svago per tutti i gusti, con l’obiettivo di celebrare insieme una realtà unica e preziosa per la città.

Per i più piccoli si inizia sabato 20 settembre alle ore 14:30 con una caccia al tesoro nel Parco del Morbasco (per prenotazione dell’attività è necessario contattare il numero 350 8138 029), a cui seguiranno laboratori creativi e spettacoli di intrattenimento. Per gli adulti è invece prevista una conferenza sul sistema museale della città di Cremona, con un progetto su percorsi accessibili e laboratori tematici per ragazzi fragili volto a facilitare la fruizione del patrimonio museale senza esclusioni o chiusure. L’aperitivo delle ore 18:00 chiude la prima giornata.

Domenica 21 settembre sarà invece la volta dell’intitolazione di una delle aule del centro Cr2 Sinapsi a Dario Amedeo Diotti, personalità storica della città scomparso due anni fa e molto legato alla realtà di Occhi Azzurri. Per adulti e bambini invece, ci sarà il teatro inclusivo e l’arte-terapia del duo Ticonzero. Sempre alle 18:00 chiude la giornata un aperitivo di interscambio, pensato per condividere, unirsi e celebrare insieme.

“Il progetto del centro sembrava impossibile ed è proprio per questo motivo che a un anno dall’inaugurazione vogliamo festeggiare a dovere” ha dichiarato Filippo Ruvioli, presidente della Fondazione Occhi Azzurri, “Ma non si tratta di una festa fine a sé stessa: ciò che vogliamo fare è aprire le porte del centro ogni volta che è possibile, perché questo è un luogo per tutta la città e vogliamo che sia vissuto, frequentato e sentito come patrimonio comune”.

Cr2 Sinapsi è un centro di 1500 mq sorto per dare una risposta a 360 gradi a persone e famiglie che affrontano un percorso di cura da situazioni per le quali la cura non è standardizzata; offre una visione globale di presa in carico di persone fragili con un approccio riabilitativo pensato sulle singole persone e sui bisogni delle famiglie, collocandosi come realtà d’eccellenza del territorio cremonese.

Il programma degli Open day

Sabato 20 settembre

Ore 14:30 Detective nel bosco! Diventa un piccolo esploratore

Una caccia al tesoro nella natura per i più piccoli (per prenotazione Cel: +39 350 813 8029);

Ore 16.30 Sistema museale: accessibilità e percorsi per ragazzi fragili

Magia e creatività: laboratorio per i bambini;

Ore 18:00 Aperitivo.

Domenica 21 settembre

Ore 15:30 Teatro inclusivo e arte-terapia con Ticonzero;

Ore 17.30 Intitolazione aula ad Amedeo Diotti;

Ore 18:00 Aperitivo.

