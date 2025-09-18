Mercoledì 24 settembre alle ore 17:00, nella Sala Manfredini del Museo Civico (via Ugolani Dati 4), i Servizi Educativi del Sistema Museale e la Piccola Biblioteca presentano l’offerta educativa per l’anno scolastico 2025-2026.

L’incontro, pensato per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e della formazione professionale, sarà un’occasione preziosa per conoscere da vicino la varietà di percorsi e attività che i musei cittadini propongono alle scuole: laboratori, visite guidate, progetti interdisciplinari e iniziative speciali capaci di rispondere alle esigenze didattiche più diverse.

Saranno presenti i responsabili dei servizi educativi dei singoli musei, i conservatori, l’assessore e la dirigente, pronti a illustrare nel dettaglio il programma e a dialogare con gli insegnanti per favorire una progettazione condivisa e flessibile. Un’offerta ampia e articolata che nasce dall’esperienza maturata negli anni e che continua ad arricchirsi, per accompagnare studenti e docenti in percorsi di scoperta, crescita e conoscenza.

