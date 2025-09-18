Ha ricevuto l’eredità e il testimone di Stefano Rossi che ha guidato il Gruppo Giovani Industriali di Cremona: ora è Davide Nicoletti ad essere stato eletto all’unanimità nuovo Presidente del gruppo nel corso dell’assemblea elettiva dell’Associazione Industriali.

Si tratta per lei di una nuova sfida.

“E’ sicuramente una bella sfida – spiega Nicoletti -. Sì, sono molto onorato di questo incarico, prendo il posto di Stefano Rossi, un presidente che ha lavorato molto bene e che ha tracciato un percorso fatto di molte iniziative a riguardo del territorio, a riguardo dei giovani imprenditori, a riguardo del rapporto tra scuola e mondo del lavoro, per cui cercherò nel migliore dei modi di continuare nel solco tracciato. Ecco, oggi si parla di giovani: questa è una grande sfida per il nostro territorio.

Il gruppo giovani industriali cercherà di fare da ponte tra la realtà scolastica e la realtà aziendale in maniera da favorire il più possibile un proficuo collegamento”.

Rapporto scuola-mondo del lavoro.

“Noi come gruppo giovani ci mettiamo in mezzo e cerchiamo di fare da ponte tra la realtà scolastica e la realtà aziendale in maniera da favorire il più possibile questo collegamento”.

Quali sono gli obiettivi di mandato?

“Il mio mandato durerà un anno e mezzo perché è a completamento del mandato precedente, per cui continueremo con tutte le attività che abbiamo fatto e continueremo a farlo anche in ambito education perché è la delega principale che l’associazione dà al gruppo giovani”.

E nello specifico?

“Andremo a ripetere quegli eventi che sono ormai rodati da molti anni come il talent scout oltre a inserirne di nuovi anche sulla base dei risultati che abbiamo avuto da una recente ricerca appena presentata. Continueremo con le visite aziendali, con i momenti di formazione per gli imprenditori per cercare di aumentare sempre di più il numero degli iscritti sia alla nostra associazione che al gruppo giovani nello specifico”.

Simone Bacchetta e Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata