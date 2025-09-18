Ultime News

18 Set 2025 Il centro Cr2 Sinapsi festeggia
anno di attività con due Open day
18 Set 2025 Stagione irrigua al termine con
buona disponibilità risorsa idrica
18 Set 2025 Dal 20 settembre al 12 ottobre
in Comune mostra "Respiro Vitale"
18 Set 2025 Incontro per insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado
18 Set 2025 Il "Festival delle Paste Ripiene"
esalta i prodotti tipici cremonesi
Economia

Nicoletti: "Giovani Industriali,
ponte tra scuola e imprese"

Davide Nicoletti
Fill-1

Ha ricevuto l’eredità e il testimone di Stefano Rossi che ha guidato il Gruppo Giovani Industriali di Cremona: ora è Davide Nicoletti ad essere stato eletto all’unanimità nuovo Presidente del gruppo nel corso dell’assemblea elettiva dell’Associazione Industriali.

Si tratta per lei di una nuova sfida.
“E’ sicuramente una bella sfida – spiega Nicoletti -. Sì, sono molto onorato di questo incarico, prendo il posto di Stefano Rossi, un presidente che ha lavorato molto bene e che ha tracciato un percorso fatto di molte iniziative a riguardo del territorio, a riguardo dei giovani imprenditori, a riguardo del rapporto tra scuola e mondo del lavoro, per cui cercherò nel migliore dei modi di continuare nel solco tracciato. Ecco, oggi si parla di giovani: questa è una grande sfida per il nostro territorio.
Il gruppo giovani industriali cercherà di fare da ponte tra la realtà scolastica e la realtà aziendale in maniera da favorire il più possibile un proficuo collegamento”.

Rapporto scuola-mondo del lavoro.
“Noi come gruppo giovani ci mettiamo in mezzo e cerchiamo di fare da ponte tra la realtà scolastica e la realtà aziendale in maniera da favorire il più possibile questo collegamento”.

Quali sono gli obiettivi di mandato?
“Il mio mandato durerà un anno e mezzo perché è a completamento del mandato precedente, per cui continueremo con tutte le attività che abbiamo fatto e continueremo a farlo anche in ambito education perché è la delega principale che l’associazione dà al gruppo giovani”.

E nello specifico?
“Andremo a ripetere quegli eventi che sono ormai rodati da molti anni come il talent scout oltre a inserirne di nuovi anche sulla base dei risultati che abbiamo avuto da una recente ricerca appena presentata. Continueremo con le visite aziendali, con i momenti di formazione per gli imprenditori per cercare di aumentare sempre di più il numero degli iscritti sia alla nostra associazione che al gruppo giovani nello specifico”.

Simone Bacchetta e Nicoletta Tosato

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...