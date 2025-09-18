È ripartito su CR1 l’appuntamento serale con l’approfondimento. “Punto e a capo” curato da Giovanni Palisto ogni sera alle 19.30 sul canale 19, ospita i protagonisti della vita politica, economica, culturale e sociale del territorio.

Nato nel 2018, il programma ha inaugurato dunque l’ottava edizione parlando di scuola. Argomento inevitabile visto il recente avvio del nuovo anno scolastico, ma con un taglio particolare, dedicato ai più piccoli.

Con l’assessore all’istruzione del Comune di Cremona Roberta Mozzi e la dirigente del Settore Politiche Educative e Istruzione del Comune Silvia Bardelli è stato fatto il punto su asili nido e scuola materna, con particolare attenzione agli investimenti in corso per migliorare gli edifici scolastici, grazie al Pnrr, e tentare di ampliare l’offerta, che al momento non riesce a coprire oltre il 50% dei potenziali interessati.

Ha investito sul futuro con un nuovo asilo nido da 20 posti il Comune di Crotta d’Adda, come ha raccontato il Sindaco Sebastiano Baroni. La speranza è di attrarre nuovi residenti nel piccolo Comune.

