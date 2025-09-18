Ultime News

18 Set 2025 "Chi l'ha visto?" al tempio Sikh
di Pessina sulle tracce di Jaskaran
18 Set 2025 Iniziative pro-Gaza,
tre giorni di mobilitazione
18 Set 2025 Baby Pit Stop a Soncino
Inaugurazione in biblioteca
18 Set 2025 Tornano a crescere i casi di Covid
Ma numeri inferiori all'anno scorso
18 Set 2025 La Diocesi: "La scuola insegni ai
ragazzi a inventare un mondo migliore"
Nazionali

Omicidio Cecchettin, Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona

(Adnkronos) –
Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, è stato aggredito nel carcere di Montorio, a Verona. La notizia, riportata dal quotidiano L’Arena e confermata da fonti all’Adnkronos, svela che il giovane è stato colpito da un altro detenuto, un uomo di 55 anni in carcere per omicidio e tentato omicidio, lo scorso agosto (anche se la notizia è trapelata solo ora). L’aggressione è avvenuta nella quarta sezione del penitenziario dove Turetta era stato trasferito dopo aver trascorso un periodo in un reparto protetto. 

