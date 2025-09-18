Ultime News

18 Set 2025 "Chi l'ha visto?" al tempio Sikh
di Pessina sulle tracce di Jaskaran
18 Set 2025 Iniziative pro-Gaza,
tre giorni di mobilitazione
18 Set 2025 Baby Pit Stop a Soncino
Inaugurazione in biblioteca
18 Set 2025 Tornano a crescere i casi di Covid
Ma numeri inferiori all'anno scorso
18 Set 2025 La Diocesi: "La scuola insegni ai
ragazzi a inventare un mondo migliore"
Pagliara “SportCity Day una grande festa con un messaggio di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In oltre 150 città di tutta Italia si scenderà in campo per dare un grande segnale, all’insegna della cultura del movimento e in una grande alleanza che quest’anno è improntata non solo sulla sedentarietà, ma vuole dare un segnale di pace, di cui abbiamo tanto bisogno. Sarà una grande festa”. Così Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity, a margine della presentazione della quinta edizione dello Sportcity Day, in programma domenica 21 settembre.

