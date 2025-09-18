Pagliara “SportCity Day una grande festa con un messaggio di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “In oltre 150 città di tutta Italia si scenderà in campo per dare un grande segnale, all’insegna della cultura del movimento e in una grande alleanza che quest’anno è improntata non solo sulla sedentarietà, ma vuole dare un segnale di pace, di cui abbiamo tanto bisogno. Sarà una grande festa”. Così Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity, a margine della presentazione della quinta edizione dello Sportcity Day, in programma domenica 21 settembre.

