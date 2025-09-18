Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare
Regione Puglia al fianco delle imprese, info day in Fiera del Levante

BARI (ITALPRESS) – Oltre 2.700 progetti imprenditoriali già presentati, 3,5 miliardi di euro di investimenti e più di 2.700 aziende coinvolte. Sono i numeri della programmazione regionale 2021-2027 presentati in Fiera del Levante, che confermano la Puglia tra le regioni più dinamiche nel sostegno alle imprese. Dalla ricerca e sviluppo alle microimprese, fino all’autoimpiego giovanile e femminile, gli strumenti attivati hanno già generato migliaia di opportunità, coinvolgendo startup tecnologiche e realtà produttive da tutta Italia.
