La nuova Stagione d’Opera 2025/2026 del Teatro Ponchielli sarà un viaggio emozionante, cinque titoli che celebreranno la passione, il coraggio, la follia, il sogno, sentimenti assoluti che solo l’Opera sa portare in scena con tanta forza e poesia. E con l’Opera torna Teatro in Movimento, iniziativa nata nel 2022 con l’idea di “portar fuori” il Teatro e di far conoscere la Stagione d’Opera del Ponchielli alla Provincia.

Il Teatro esce dalla città ed entra in altri luoghi di cultura e di conoscenza, un Teatro che si fa itinerante per raccontare e raccontarsi.

Sarà così l’occasione per guidare il pubblico, attraverso ascolti musicali di arie e curiosità, svelate da Lorenzo Del Pecchia (segretario artistico musicale del Teatro Ponchielli), alla scoperta dei titoli in cartellone. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

martedì 23 settembre, ore 21.00

Cinema Teatro SOMS di Torre de’ Picenardi, via Garibaldi 31A

mercoledì 24 settembre, ore 20.45

Casa della Cultura di Pieve d’Olmi, via A. Quaini 19

giovedì 25 settembre, ore 18.00

Biblioteca del Centro Culturale “Don Florindo Caserini” di Grumello Cremonese, via Marconi 4

