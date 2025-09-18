Ultime News

18 Set 2025 "Chi l'ha visto?" al tempio Sikh
di Pessina sulle tracce di Jaskaran
18 Set 2025 Iniziative pro-Gaza,
tre giorni di mobilitazione
18 Set 2025 Baby Pit Stop a Soncino
Inaugurazione in biblioteca
18 Set 2025 Tornano a crescere i casi di Covid
Ma numeri inferiori all'anno scorso
18 Set 2025 La Diocesi: "La scuola insegni ai
ragazzi a inventare un mondo migliore"
Video Pillole

Temi ESG, il pacchetto Omnibus tra luci e ombre

MILANO (ITALPRESS) – “Nelle intenzioni della Commissione Europea l’Omnibus dovrebbe aiutare a migliorare la competitività delle imprese, ma in realtà sta determinando una sorta di strabismo regolamentare rispetto alle richieste per il sistema bancario”: a dirlo Vera Palea, docente ordinaria di Economia Aziendale all’Università di Torino e Advisor EFRAG, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...