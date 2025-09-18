Video Pillole
Temi ESG, il pacchetto Omnibus tra luci e ombre
MILANO (ITALPRESS) – “Nelle intenzioni della Commissione Europea l’Omnibus dovrebbe aiutare a migliorare la competitività delle imprese, ma in realtà sta determinando una sorta di strabismo regolamentare rispetto alle richieste per il sistema bancario”: a dirlo Vera Palea, docente ordinaria di Economia Aziendale all’Università di Torino e Advisor EFRAG, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
