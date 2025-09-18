Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare"
Video Pillole

Tg Economia – 18/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Inflazione stabile al 2% nell’Eurozona
– Nel secondo trimestre turismo italiano in crescita
– Cariplo ospita Commissione Parlamento Ue su housing sociale
– In calo le richieste di nuove partite Iva
sat/gtr

