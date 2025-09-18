Video Pillole
Tg News – 18/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, bombe di Israele vicino a ospedali, 80 morti dall’alba
– Starmer a Trump: aumentare pressione su Putin, pace a Gaza
– Nuovo via libera della Camera a riforma Giustizia, bagarre in aula
– Bimbo di 7 anni cade da finestra scuola a Genova, è grave
– Si indaga per omicidio su morte fotografo Rebuzzini a Milano
– Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona
– Strage Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti
– Torna “Acetaie Aperte”, dal 26 settembre al 4 ottobre la 24^ edizione
– Previsioni 3B Meteo 19 Settembre
