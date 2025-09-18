Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare"
Tg News – 18/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Gaza, bombe di Israele vicino a ospedali, 80 morti dall’alba
– Starmer a Trump: aumentare pressione su Putin, pace a Gaza
– Nuovo via libera della Camera a riforma Giustizia, bagarre in aula
– Bimbo di 7 anni cade da finestra scuola a Genova, è grave
– Si indaga per omicidio su morte fotografo Rebuzzini a Milano
– Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona
– Strage Mottarone, tre patteggiamenti e due proscioglimenti
– Torna “Acetaie Aperte”, dal 26 settembre al 4 ottobre la 24^ edizione
– Previsioni 3B Meteo 19 Settembre
