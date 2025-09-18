Video Pillole
Tg Sport – 18/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un super Thuram trascina l’Inter, battuto l’Ajax
– L’Atalanta crolla sotto i colpi del PSG, finisce 4-0 a Parigi
– Vasseur “A Baku vogliamo un risultato importante”
– Battocletti si qualifica alla finale dei 5000, sorrisi con Furlani
– Milano-Cortina alle porte, cronoprogramma rispettato
