Ultime News

18 Set 2025 Lettera del consolato cinese contro
i rapporti tra Ventura e Taiwan
18 Set 2025 Audero: “La Cremo è solida
e sta mostrando lo spirito giusto”
18 Set 2025 75enne rapinatrice ludopatica:
"E' capace di intendere e volere"
18 Set 2025 Einaudi, tradizionale Messa
di inizio anno scolastico
18 Set 2025 Sanità, Piloni: "Destra affossa
la legge di iniziativa popolare"
Video Pillole

Tg Sport – 18/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un super Thuram trascina l’Inter, battuto l’Ajax
– L’Atalanta crolla sotto i colpi del PSG, finisce 4-0 a Parigi
– Vasseur “A Baku vogliamo un risultato importante”
– Battocletti si qualifica alla finale dei 5000, sorrisi con Furlani
– Milano-Cortina alle porte, cronoprogramma rispettato
gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...