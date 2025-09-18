Ultime News

18 Set 2025 Ultimi due appuntamenti
per Casa Ponchielli
18 Set 2025 Il centro Cr2 Sinapsi festeggia
anno di attività con due Open day
18 Set 2025 Stagione irrigua al termine con
buona disponibilità risorsa idrica
18 Set 2025 Dal 20 settembre al 12 ottobre
in Comune mostra "Respiro Vitale"
18 Set 2025 Incontro per insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado
Trasporto aereo merci, ad agosto tariffe in calo

ROMA (ITALPRESS) – Le tariffe spot del trasporto aereo merci a livello mondiale sono diminuite ad agosto per il quarto mese consecutivo, in calo del 3 per cento su base annua, attestandosi a 2,55 dollari al chilogrammo. Lo riferisce la piattaforma Xeneta. Molte spedizioni e-commerce dalla Cina agli Stati Uniti sono state reindirizzate verso l’Europa a seguito del divieto de minimis imposto dagli Stati Uniti. Questa ridistribuzione sta abbassando la tariffa spot media globale. Il calo dei tassi di agosto sarà probabilmente più marcato una volta considerati gli effetti valutari. Xeneta ha riferito che tutti i tassi sono convertiti in dollari USA, che hanno perso il 4 per cento rispetto alle altre valute globali nell’ultimo anno. Il trasporto aereo di merci sta registrando una quota di mercato maggiore dopo il cambio modale di luglio, oltre all’e-commerce. La domanda di agosto è aumentata del 5 per cento su base annua per il secondo mese consecutivo.
