Trasporto aereo merci, ad agosto tariffe in calo





ROMA (ITALPRESS) – Le tariffe spot del trasporto aereo merci a livello mondiale sono diminuite ad agosto per il quarto mese consecutivo, in calo del 3 per cento su base annua, attestandosi a 2,55 dollari al chilogrammo. Lo riferisce la piattaforma Xeneta. Molte spedizioni e-commerce dalla Cina agli Stati Uniti sono state reindirizzate verso l’Europa a seguito del divieto de minimis imposto dagli Stati Uniti. Questa ridistribuzione sta abbassando la tariffa spot media globale. Il calo dei tassi di agosto sarà probabilmente più marcato una volta considerati gli effetti valutari. Xeneta ha riferito che tutti i tassi sono convertiti in dollari USA, che hanno perso il 4 per cento rispetto alle altre valute globali nell’ultimo anno. Il trasporto aereo di merci sta registrando una quota di mercato maggiore dopo il cambio modale di luglio, oltre all’e-commerce. La domanda di agosto è aumentata del 5 per cento su base annua per il secondo mese consecutivo.

mgg/gtr

© Riproduzione riservata