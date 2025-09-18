Ultimi due appuntamenti con Casa Ponchielli, festival dedicato ad Amilcare Ponchielli e a cura dell’Associazione Centro Studi Amilcare Ponchielli con il coordinamento artistico di Federica Zanello e di Pietro Zappalà.

Il primo è per sabato 20 settembre ore 21.00 (ad ingresso libero), si terrà nella Casa natale del compositore, dove oggi sorge il Museo Ponchielliano di Paderno Ponchielli.

Camilla Finardi al mandolino e Riccardo Barba al pianoforte interpreteranno composizioni di maestri italiani, dal vibrante stile di Riva e Anelli alle suggestioni napoletane di Munier. Il programma include estratti da “La Gioconda” di Ponchielli arricchiti da brani di Pucci e Sterzati. Un concerto unico nel suo genere, per l’abbinamento timbrico tra mandolino e pianoforte e per l’esecuzione di un programma accattivante e di raro ascolto.

Il concerto di chiusura della rassegna, domenica 21 settembre (ore 18.00) al Teatro Ponchielli, sarà un’occasione unica di riscoperta e innovazione musicale. In scena il coro Polifonico Cremonese, l’orchestra in veste sinfonica del Bazzini Consort, i solisti Federica Zanello, Nadiya Petrenko, Cristobal Campos Marin, Tong Liu e Baopeng Wang, sotto la guida del maestro Federico Mantovani. Il programma propone capolavori inediti di Ponchielli in prima esecuzione moderna, tra cui il Magnificat e il Miserere, affiancati da un’intensa Ave Maria dall’”Otello” di Giuseppe Verdi. Un viaggio tra tradizione e scoperta, nella suggestiva sala rinnovata del Teatro Ponchielli.

Le edizioni dei brani di Amilcare Ponchielli sono a cura del Centro Studi Amilcare Ponchielli.

© Riproduzione riservata