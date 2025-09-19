Mercoledì 1° ottobre (ore 10.30), verrà inaugurata la nuova sede dell’Associazione CondiVivere, situata all’interno del parco della Fondazione La Pace Onlus, in via Massarotti 49 a Cremona.

CondiVivere nasce dall’impegno congiunto di familiari, operatori e persone con disabilità, uniti dal desiderio di promuovere inclusione e nuove opportunità di vita.

La missione dell’Associazione è favorire il percorso verso l’autonomia e l’indipendenza delle persone adulte con disabilità, con particolare attenzione ai progetti dell’abitare. Tra le esperienze più significative, CondiVivere ha realizzato il primo cohousing, in provincia di Cremona, in una casa donata dalla famiglia di una ragazza con disabilità, oggi condivisa con le amiche conosciute in associazione.

La scelta della Nuova Sede cittadina, all’interno di un luogo simbolico di cura e comunità come la Fondazione La Pace rappresenta un passo importante: uno spazio aperto, accogliente e condiviso, dove costruire relazioni, sviluppare competenze e immaginare un futuro più libero e partecipato.

Durante la mattinata di inaugurazione, soci volontari, famiglie e amici dell’associazione si ritroveranno per festeggiare, insieme questo nuovo inizio. Sarà l’occasione per raccontare i progetti già attivi e presentare le prospettive future, con la speranza di coinvolgere sempre più persone, enti e realtà del territorio.

L’apertura della sede segna l’inizio di una nuova fase di crescita per CondiVivere: un luogo dove i ragazzi e gli adulti con disabilità possano sentirsi protagonisti del proprio percorso di vita, sostenuti ma liberi, accompagnati ma indipendenti.

