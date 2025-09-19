Ultime News

Baccarini “Un fondo europeo per la casa e riforme per aumento offerta”

ROMA (ITALPRESS) – “Serve un fondo europeo per la casa, una sorta di PNRR per le politiche abitative. Se è un’emergenza deve diventare una priorità dell’agenda politica, per canalizzare le risorse su un piano strutturato di edilizia residenziale sia pubblica che sociale, riqualificando l’ingente parte di patrimonio pubblico dismesso e in disuso e mettendolo a disposizione a canoni calmierati per chi ha meno possibilità economiche”. Lo afferma Gian Battista Baccarini, presidente di Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.
Per aumentare l’offerta, secondo il presidente di Fiaip, “bisogna incentivare anche il privato, lavorando su tre assi: flessibilità, fiscalità e sicurezza”.

