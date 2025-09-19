Casa, Majorino “Serve grande alleanza tra istituzioni e privati”

MILANO (ITALPRESS) – “Io credo che in Italia, in Lombardia, a Milano abbiamo di fronte una grande questione riguardante l’emergenza abitativa. Il fatto che tanti non ce la facciano a trovare una casa in linea con le proprie necessità o condizioni. E, per questo, bisogna proprio sviluppare una grande alleanza tra istituzioni, soggetti privati, e certamente il mondo degli operatori, chi sul campo prova a dare una risposta”. Lo ha sottolineato il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine del convegno sul real estate organizzato dalla Fiaip (Associazione italiana agenti immobiliari professionali), che si è svolto oggi nella sede milanese di Assolombarda.

