Nel gennaio del 2021, una 50enne cremasca, colf in un’abitazione di Bagnolo Cremasco, ne aveva approfittato, derubando la padrona di casa, una 69enne. La collaboratrice domestica aveva portato via un bracciale in oro giallo di marca, due girocolli e un bracciale abbinati, sempre in oro, una collana con ciondolo in oro giallo, un orologio d’oro di marca e un pezzo di maglia di un bracciale in oro giallo per un valore complessivo di oltre 6.000 euro. I beni erano custoditi all’interno di una scatola riposta dentro l’armadio della camera da letto.

All’imputata sono state contestate diverse aggravanti, tra cui l’aver approfittato dell’età della padrona di casa, di aver recato un danno patrimoniale di rilevante entità e di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera.

Al processo, l’imputata, che all’epoca dei fatti, una volta scoperti gli ammanchi, era stata trovata in un Compro Oro con la refurtiva, è stata condannata per furto aggravato ad una pena di due anni e quattro mesi. L’imputata era assistita dall’avvocato Doriano Aiolfi. Tutti i preziosi rubati erano stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria.

