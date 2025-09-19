“Da parte del Comune tempi di risposta non accettabili sulla manutenzione delle Colonie Padane“. Il “mea culpa” arriva dall’assessore Simona Pasquali, che nel corso del consiglio comunale di giovedì, rispondendo ad un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali del Gruppo consiliare Novità a Cremona (primo firmatario Alessandro Portesani) ha chiarito la situazione dell’impianto.

“Ci sono lavori che ci avevano chiesto di fare da tempo, e i nostri tempi di risposta sono stati più lunghi del dovuto” ammette l’assessore. Che sta infatti correndo ai ripari: “Abbiamo fatto una riunione nei giorni scorsi e chiesto agli uffici di valorizzare gli interventi chiesti dal gestore (la coop Gamma, ndr). Ci siamo riallineati su chi deve fare cosa. Abbiamo chiesto una stima di tutti i lavori per predisporre budget adeguato e intervenire“.

I problemi riguardano alcuni lavori strutturali, come la manutenzione dei tombini, ma anche dei giochi. Anche in questo caso, ha spiegato Pasquali, si è chiarito quale fosse la competenza: “Rientrano nella manutenzione ordinaria, ma in questo caso abbiamo deciso di intervenire noi come Comune in modo da sistemarli e renderli nuovamente fruibili. Successivamente verranno inseriti all’interno del giro delle ispezioni degli altri 180 giochi cittadini: se emergerà che sono necessarie manutenzioni ordinarie se ne occuperà il gestore, altrimenti saranno a carico del budget del verde”.

“Per quanto riguarda i grandi eventi, c’è una convenzione in atto con il gestore con il quale si condivide il calendario e tutte le azioni conseguenti” continua Pasquali. Anche la manutenzione degli alberi è sotto controllo: “Ogni anno vengono effettuate le Vta (valutazione delle stabilità degli alberi) e di conseguenza il gestore adegua il percorso avventura”.

