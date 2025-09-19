Ultime News

19 Set 2025 FDI, polemica su Gaza: "Non
accettiamo strumentalizzazioni"
19 Set 2025 Associazione CondiVivere, il 1°
ottobre si inaugura sede alla Pace
19 Set 2025 Casa Ponchielli, ultimi due
concerti il 20 e il 21 settembre
19 Set 2025 Monticelli, Carabinieri
salvano aspirante suicida
19 Set 2025 Appello per Gaza, continua
la polemica in Consiglio comunale
Video Pillole

Dia sequestra beni per 4 milioni tra Roma e Toscana a imprenditore

ROMA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un imprenditore, attualmente detenuto, già operante nel settore della rivendita di auto di lusso nella zona di Pomezia.

col3/mca1

(Fonte video: Direzione Investigativa Antimafia)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...