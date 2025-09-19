Video Pillole
Dia sequestra beni per 4 milioni tra Roma e Toscana a imprenditore
ROMA (ITALPRESS) – La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione su proposta della Procura della Repubblica di Roma, nei confronti di un imprenditore, attualmente detenuto, già operante nel settore della rivendita di auto di lusso nella zona di Pomezia.
(Fonte video: Direzione Investigativa Antimafia)
