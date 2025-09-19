Prosegue la campagna di tesseramento di Forza Italia a Cremona, insieme alle iniziative volte a mantenere un dialogo costante con i cittadini e ad ascoltarne le esigenze. A questo proposito, sabato 20 settembre, dalle ore 9 alle 12, sarà allestito un gazebo informativo in Piazza Stradivari, di fronte allo Spazio Comune. All’iniziativa parteciperanno i membri della segreteria comunale, militanti e sostenitori del partito a livello cittadino.

“L’appuntamento sarà l’occasione per confrontarsi con la cittadinanza sulle proposte e le attività che, in questi mesi, hanno visto Forza Italia protagonista sia all’interno del Consiglio Comunale sia attraverso azioni sul territorio” sottolinea Luca Ghidini, segretario comunale del partito.

“Il tema di una Cremona più sicura e inclusiva resta una priorità fortemente sentita, anche per quanto riguarda le sue implicazioni sociali, come la crescente preoccupazione legata alla devianza giovanile”.

Come evidenzia Ghidini, nel prossimo Consiglio Comunale il partito affronterà temi di grande rilievo, “tra cui la definizione del gestore unico della sosta e il futuro della gestione del welfare locale, con particolare riferimento al Saap” continua.

“Entrambe le mozioni vedono Forza Italia come primo firmatario. Sarà inoltre possibile approfondire alcune delle più recenti iniziative politiche, come:la riforma del sistema di finanziamento e programmazione degli eventi culturali e musicali o la questione relativa alle condizioni del campo da basket “Roberto Telli” e alla gestione delle risorse pubbliche impiegate per la sua riqualificazione, come di altre aree cittadine.

Si tratta solo di alcuni dei temi che, nelle prossime settimane, riporteranno l’attenzione sul ruolo e sul futuro dei quartieri della nostra città” conclude Ghidini.

