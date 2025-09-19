Sabato 20 settembre a Denver, in Colorado, sarà ordinato sacerdote don Paolo Mori, giovane cremonese della comunità neocatecumenale. La sua ordinazione rappresenta un segno concreto della vitalità delle comunità neocatecumenali di Cremona: Mori è infatti il sesto giovane proveniente da questa realtà a ricevere il sacerdozio.

Nato nel 1994 e cresciuto a Stagno Lombardo, dopo gli studi al liceo Manin di Cremona e la laurea triennale in Scienze Motorie, nel novembre 2016 ha scelto di seguire la propria vocazione entrando nel Seminario Arcidiocesano Missionario Redemptoris Mater di Denver. Oltre al percorso formativo negli Stati Uniti ha conseguito un master in Teologia presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino “Angelicum” di Roma.

L’ordinazione avverrà in concomitanza con il 55° anniversario del Cammino Neocatecumenale in Lombardia, che sarà celebrato proprio sabato con una solenne liturgia presieduta dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, insieme ai vescovi lombardi, tra cui il vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni.

Dopo l’ordinazione don Paolo Mori farà ritorno in Italia. Martedì 24 settembre, alle 20, presiederà la sua Prima Messa nella parrocchia di Sant’Ilario a Cremona, sede delle comunità neocatecumenali di Cremona.

