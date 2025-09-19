Ultime News

Medici di famiglia verso la formazione specialistica

ROMA (ITALPRESS) – Presto anche ai medici di famiglia sarà riconosciuto il titolo di medico specialista in medicina generale, al pari degli altri loro colleghi specialisti nelle varie discipline mediche. A prevederlo è il disegno di legge delega che riforma le professioni sanitarie, approvato dal Consiglio dei Ministri e che passa ora all’esame del Parlamento. Il punto della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

