MedOr, dialogo tra Nord e Sud del mondo opportunità per la Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – In una delicata fase geopolitica come quella attuale, la Sicilia può tornare al suo ruolo storico di ponte tra Nord e Sud, tra Occidente e Oriente. È quanto emerso dalla conferenza internazionale organizzata nell’isola da MedOr Italian Foundation sul tema “Palermo, crocevia del Mediterraneo”. Nell’ultimo dei tre giorni di attività e incontri promossi dalla fondazione, il tema centrale è stato quello della diplomazia culturale, con la partecipazione del ministro Alessandro Giuli. Uno dei tanti tasselli che per MedOr devono contribuire al rapporto con il Sud del mondo. “L’Occidente deve evitare di fare autogol e comprendere che la partita del rapporto con il Sud del mondo non può essere lasciata alla Cina e alla Russia: significherebbe venir meno alla propria funzione”, ha detto il presidente di MedOr Italian Foundation Marco Minniti.

sat/mrv