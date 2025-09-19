Nella notte tra il 18 e il 19 settembre i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza supportati dalle pattuglie delle Sio del IV Battaglione di Mestre, sono intervenuti a Monticelli d’Ongina, salvando un uomo che voleva togliersi la vita.

Poco prima dell’una, la Centrale Operativa ha ricevuto la segnalazione di messaggi dal contenuto suicidario inviati da un uomo a una conoscente.

I carabinieri hanno raggiunto l’abitazione indicata, sono entrati e hanno trovato la persona in evidente stato di stordimento, presumibilmente dovuto all’assunzione di alcol e farmaci.

Dopo aver messo in sicurezza l’ambiente domestico, hanno sostenuto il lavoro dei sanitari del 118 durante le fasi di valutazione e di assistenza e hanno accompagnato il paziente fino al trasferimento all’ospedale di Fiorenzuola per gli accertamenti necessari.

