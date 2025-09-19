Prima si era introdotto all’interno dell’abitazione della madre 66enne, poi le aveva afferrato una mano e le aveva dato un morso. Infine si era impossessato di due banconote da venti euro sottratte dal portafoglio della donna. Con l’accusa di rapina commessa il 9 dicembre del 2024, un 37enne cremonese, processato con il rito abbreviato, è stato condannato in udienza preliminare ad un anno, 10 mesi e 700 euro di multa.

L’uomo, come raccontato dalla madre in sede di denuncia, “da circa vent’anni fa uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, e nonostante più volte abbia cercato di seguire percorsi terapeutici, non è mai riuscito a smettere definitivamente”. A settembre del 2024, inoltre, l’imputato aveva smesso di lavorare “perchè riteneva che l’occupazione che stava svolgendo fosse troppo pesante e poco retribuita”.

Nel marzo del 2024 la donna aveva chiesto al figlio di lasciare la casa dove abitava con contratto di comodato d’uso, di proprietà della nipote che aveva intenzione di venderla, e gli aveva trovato un’altra abitazione. Ma l’uomo era restio a trasferirsi. Da lì erano cominciate le minacce, gli insulti e le offese verso la madre. Episodi accaduti sia in casa della donna che nell’abitazione della nonna dell’imputato. Anche quest’ultima aveva ricevuto richieste di denaro e insulti da parte del nipote.

Il 9 dicembre la 66enne si era trovata il figlio in casa: “Voglio i soldi”, le aveva intimato, raggiungendo la cucina e iniziando a rovistare all’interno della borsa per cercare il portafoglio. La donna aveva cercato di impedirglielo, ma lui l’aveva afferrata e strattonata per la mano sinistra e le aveva dato un morso. Impaurita, la vittima si era spostata e lui aveva aveva potuto frugare nella borsa e arraffare i 40 euro contenuti nel portafoglio.

Sentito in merito ai fatti, l’imputato ha sostenuto di essere stato fatto entrare in casa dalla madre. “Eravamo d’accordo che mi avrebbe dato i soliti cinque euro per comprare le sigarette”.

L’uomo ha raccontato che tra lui e la madre era nata una discussione e che per farla finire in fretta aveva deciso di prendere autonomamente i soldi dal portafoglio e di andarsene. L’imputato, difeso dall’avvocato Giancarlo Rosa, ha negato di aver morso la mano alla 66enne.

Sara Pizzorni

