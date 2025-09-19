Ultime News

19 Set 2025 Tragedia in via Buoso da Dovara:
82enne muore travolta da un'auto
19 Set 2025 USC Store Stadio: allo Zini
un punto vendita rinnovato
19 Set 2025 Giuseppe Spatola nuovo presidente
del Gruppo Cronisti Lombardi
19 Set 2025 Sicurezza, incontro in Regione:
in arrivo nuovi bandi e risorse
19 Set 2025 Punto Verde: su CR1 le nuove puntate
Torna il settimanale di agricoltura
Video Pillole

Nel box 70 chili di droga, 30enne arrestato a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Aveva trasformato due auto in veri e propri “caveau” mobili della droga e utilizzava un box condominiale come base per il trasporto e lo stoccaggio di un’ingente quantità di stupefacente. È quanto scoperto dagli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, che hanno arrestato in flagranza, nella periferia nord della Capitale, un trentenne gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

(Fonte video: Polizia di Stato)

