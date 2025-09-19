Ultime News

19 Set 2025 Morde la mano alla madre e le prede
i soldi. Rapina: 37enne condannato
19 Set 2025 Omaggio a Vargas Llosa: incontro
per ricordare il Premio Nobel
19 Set 2025 Gli strappò la collana regalo del
nonno. Autore preso e condannato
19 Set 2025 Arrestata per droga: 18enne
verrà messa alla prova a scuola
19 Set 2025 Ocrim festeggia a Torino
gli 80 anni dalla fondazione
Video Pillole

Nel torinese 4 uomini tendono un agguato ad un 63enne e gli sparano

TORINO (ITALPRESS) – Nella tarda serata del 18 settembre, a Favria (TO), 4 uomini hanno teso un agguato ad un 63enne e a suo figlio 29enne. Nel corso dell’imboscata, avvenuta presso il domicilio delle vittime, sono stati esplosi numerosi colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali hanno raggiunto il 63 enne in più parti del corpo; l’uomo, vista la gravità delle lesioni riportate, è stato trasportato in elisoccorso presso un ospedale di questo capoluogo. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno permesso di individuare celermente tutti i presunti componenti della banda, sottoponendoli a fermo per “tentato omicidio” e “detenzione abusiva di armi”. I quattro sono stati trasferiti presso il carcere di Ivrea.

tvi/mca2
Fonte video: Carabinieri

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...