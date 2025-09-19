Cremona ha risposto presente all’edizione 2025 di Puliamo il Mondo, la storica campagna di Legambiente che promuove la sostenibilità ambientale e la cittadinanza attiva. L’iniziativa ha visto ben 350 piccoli volontari impegnati nella pulizia del centro storico della loro città, con partenza dai giardini di piazza Roma.

Armati di pinze, guanti e tanta energia, i bambini delle scuole primarie Manzoni e Capra Plasio, insieme ai piccoli delle scuole dell’infanzia Zucchi e Agazzi, hanno raccolto in particolare mozziconi di sigaretta e altri rifiuti abbandonati. L’iniziativa, organizzata dal Circolo Vedo Verde di Legambiente Cremona con il patrocinio e la collaborazione del Comune, si è trasformata in una vera e propria lezione di educazione civica e ambientale all’aperto.

A prendere parte alla mattinata anche una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, per sottolineare l’importanza dell’impegno condiviso nella cura degli spazi pubblici. “Puliamo il Mondo” non è solo un’azione simbolica, ma un gesto concreto che trasmette ai più giovani il valore del rispetto per il territorio.

Parte del progetto internazionale Clean Up the World, l’iniziativa ogni anno coinvolge milioni di volontari in oltre 130 Paesi. A Cremona, sono stati proprio i più piccoli a dimostrare che il cambiamento passa da gesti semplici ma fondamentali.

Andrea Colla

