19 Set 2025 Giuseppe Spatola nuovo presidente
del Gruppo Cronisti Lombardi
19 Set 2025 Sicurezza, incontro in Regione:
in arrivo nuovi bandi e risorse
19 Set 2025 Punto Verde: su CR1 le nuove puntate
Torna il settimanale di agricoltura
19 Set 2025 Fondi regionali per impianti sport,
Zanacchi risponde a FDI
19 Set 2025 "Senza dimora": 10 casi nel 2025
ma molti non vogliono aiuti
Cronaca

I conduttori Giovanni Rossi e Veronica Padiglione
Un altro ritorno nel palinsesto di CR1: parte una nuova edizione di Punto Verde, il settimanale dedicato all’agricoltura e alla vita all’aria aperta. Confermati alla guida di questo programma – che è uno dei più longevi dell’emittente – Giovanni Rossi e Veronica Padiglione.

Uno sguardo sul territorio di diverse province, ogni settimana alla scoperta delle nostre eccellenze agricole. Animali in stalla, fattorie didattiche, florovivaismo: fra tradizione e innovazione tecnologica, la trasmissione si rinnova strizzando l’occhio ad un tema attuale come quello della sostenibilità.

Punto Verde viene trasmesso ogni venerdì sera alle 21:00, con repliche il sabato e la domenica mattina. Le riprese e il montaggio sono a cura di Ivan Russo.

