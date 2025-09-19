Un altro ritorno nel palinsesto di CR1: parte una nuova edizione di Punto Verde, il settimanale dedicato all’agricoltura e alla vita all’aria aperta. Confermati alla guida di questo programma – che è uno dei più longevi dell’emittente – Giovanni Rossi e Veronica Padiglione.

Uno sguardo sul territorio di diverse province, ogni settimana alla scoperta delle nostre eccellenze agricole. Animali in stalla, fattorie didattiche, florovivaismo: fra tradizione e innovazione tecnologica, la trasmissione si rinnova strizzando l’occhio ad un tema attuale come quello della sostenibilità.

Punto Verde viene trasmesso ogni venerdì sera alle 21:00, con repliche il sabato e la domenica mattina. Le riprese e il montaggio sono a cura di Ivan Russo.

