Renault rinnova il flagship store sugli Champs Élysées





ROMA (ITALPRESS) – Riscrivere la storia urbana e culturale di Renault sugli Champs Élysées: è questo l’obiettivo che si è prefissato con l’apertura di “Le défilé renault the carwalk”, ulteriore passo avanti nel restyling della Marca. Renault sceglie di puntare sul viale più bello del mondo con un hub dedicato alla mobilità e alla pop culture. Una scelta forte che conferma la volontà di stare al centro di una Francia aperta sui mercati internazionali e di rispondere alle profonde trasformazioni a cui sta andando incontro il settore automotive. Questa nuova location presenta la visione dell’automobile del futuro: un’esperienza immersiva, ricca di ricordi, proiezioni, condivisione e stupore. L’obiettivo del flagship store rivisitato è coniugare innovazione, design e convivialità in uno spazio iconico. Infatti è proprio qui che Louis Renault ha inaugurato, nel 1910, il primissimo negozio-showroom di un costruttore automobilistico sugli Champs-Élysées, rendendolo un punto di riferimento storico. Da allora, con l’audacia della sua architettura, incarna tutta la modernità di Renault. La Marca è sempre stata presente al numero 53 di avenue des Champs-Élysées, con concept diventati mitici: il famoso Pub Renault, che ha aperto negli anni 1960, seguito dall’Atelier Renault degli inizi degli anni 2000. Dopo tre anni di lavori, questa storica vetrina rinasce con una nuova identità, quella di uno spazio dedicato alla pop culture del settore automotive.

