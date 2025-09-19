Ultime News

19 Set 2025 Giuseppe Spatola nuovo presidente
del Gruppo Cronisti Lombardi
19 Set 2025 Sicurezza, incontro in Regione:
in arrivo nuovi bandi e risorse
19 Set 2025 Punto Verde: su CR1 le nuove puntate
Torna il settimanale di agricoltura
19 Set 2025 Fondi regionali per impianti sport,
Zanacchi risponde a FDI
19 Set 2025 "Senza dimora": 10 casi nel 2025
ma molti non vogliono aiuti
Ricerca, Bernini “Italia cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Siamo una cerniera tra Europa e Mediterraneo allargato in termini di ricerca, innovazione e alta formazione: abbiamo già cominciato da tempo con il piano Mattei ad avviare una serie di azioni concrete e collaborazioni tra enti di ricerca”. Lo sottolinea la ministra dell’Università Anna Maria Bernini a margine della conferenza internazionale “Palermo, crocevia del Mediterraneo”, all’Hotel Villa Igiea del capoluogo siciliano, organizzata da MedOr Italian Foundation.

