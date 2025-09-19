Ultime News

19 Set 2025 Degrado impianti sportivi,
l'opposizione non molla: il dossier
19 Set 2025 Colf infedele deruba la padrona
di casa: pena di 2 anni e 4 mesi
19 Set 2025 Cucina, musica e solidarietà:
al via la festa della Croce Verde
19 Set 2025 Investimento di via Buoso da Dovara,
la vittima è Luciana Cibolini
19 Set 2025 Il sacerdote cremonese don Paolo
Mori sarà ordinato a Denver
Uno studio definisce l’intervallo ottimale tra le dosi vaccinali

ROMA (ITALPRESS) – L’intervallo tra la prima dose di vaccino e quella di richiamo è un fattoredeterminante nel contenimento di un’epidemia. In contesti di risorse limitate, la scelta della tempistica può influenzare in modo decisivo l’evoluzione del contagio. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Istituto dei sistemi complessi e dall’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato utilizzato un approccio matematico per analizzare diversi scenari di distribuzione delle dosi e valutare l’impatto delle strategie a livello di popolazione. A illustrare lo studio, Francesca Colaiori, prima ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr.
