Uno studio definisce l’intervallo ottimale tra le dosi vaccinali





ROMA (ITALPRESS) – L’intervallo tra la prima dose di vaccino e quella di richiamo è un fattoredeterminante nel contenimento di un’epidemia. In contesti di risorse limitate, la scelta della tempistica può influenzare in modo decisivo l’evoluzione del contagio. È quanto emerge da uno studio condotto dall’Istituto dei sistemi complessi e dall’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È stato utilizzato un approccio matematico per analizzare diversi scenari di distribuzione delle dosi e valutare l’impatto delle strategie a livello di popolazione. A illustrare lo studio, Francesca Colaiori, prima ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr.

