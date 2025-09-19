L’U.S. Cremonese Store si amplia e raggiunge lo stadio Zini: a partire dalla sfida di campionato con il Parma di domenica 21 settembre, i tifosi potranno scoprire US Cremonese Store Stadio , un nuovo punto vendita dedicato che sarà a loro disposizione per tutte le gare casalinghe della Serie A Enilive 2025-26.

All’interno dello Stadium Store saranno disponibili i prodotti ufficiali della stagione 2025-26, dai kit gara all’abbigliamento di rappresentanza fino a tutti gli accessori griffati US Cremonese. Contestualmente sarà possibile personalizzare le divise da gara con nome e numero.

Domenica 21 settembre il negozio di Via Solferino 36 sarà regolarmente aperto al pubblico dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

ORARIO DI APERTURA USC STORE STADIO

Domenica 21 settembre: dalle 13.00 alle 15.00

